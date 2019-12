Messina, certificazione anagrafica online: intesa con i rappresentanti dei Caf

Su iniziativa dell’assessore ai Servizi al Cittadino del Comune di Messina Massimiliano Minutoli, oggi a Palazzo Zanca è stato firmato dal sindaco Cateno De Luca il protocollo d’intesa per la certificazione anagrafica online con i rappresentanti degli otto Caf che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione comunale, Confagricoltura Messina, Fenapi, Anmil, Fenapigroup, Uci, Sicurezza Fiscale, Cgn Spa, Uil con 29 sedi territoriali.

“Si aggiunge così – ha sottolineato il sindaco De Luca – un altro tassello ai precedenti protocolli di intesa firmati con gli Ordini professionali dei notai, commercialisti e avvocati nell’ottica di una completa sinergia finalizzata all’innalzamento della qualità dei servizi nei confronti del cittadino. Si ricorda, infatti, che dal 6 giugno, anche i singoli cittadini, in possesso di computer possono accedere a tale servizio”.

