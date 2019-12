Stabilizzazione 153 contrattisti a Barcellona, il sindaco Materia invita gli uffici ad accelerare

Il sindaco di Barcellona Roberto Materia, con il suo vice Filippo Sottile, dopo il via libera della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del ministero dell'Interno, alla stabilizzazione definitiva dei 153 lavoratori “contrattisti”, hanno esortato pubblicamente nell'assemblea di ieri svoltasi nell'aula consiliare, funzionari e dirigenti comunali a pubblicare all'albo pretorio - già ieri stesso - il bando ed il modello di domanda per accelerare nel più breve tempo possibile la trasformazione del contratto da tempo determinato ad indeterminato.

L'invito del primo cittadino - che ha parlato di «giornata storica per i lavoratori che da trent'anni, fin dal 1989, attendono la regolarizzazione del rapporto lavorativo che li lega al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto» - è stato salutato da un caloroso applauso tributato dagli stessi precari.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE