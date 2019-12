Nizza di Sicilia, stabilizzati 53 lavoratori del Comune dopo 30 anni da precari

Cinquantatré lavoratori del Comune di Nizza di Sicilia hanno siglato ieri i contratti che pongono fine al loro pluriennale stato di precariato. Giovedì si sono concluse infatti le procedure concorsuali, iniziate dapprima con quelle relative agli 8 lavoratori di livello A e ai 21 di livello B (concorso per titoli e prova di idoneità) e, successivamente, con quelli di livello C (24 unità in tutto, mediante concorso per titoli ed esami).

Questi ultimi nello specifico sono così suddivisi: 15 istruttori amministrativi con contratto a 24 ore; 3 amministrativi a 18 ore; 5 istruttori di vigilanza a 24 ore ed infine una unità come istruttore tecnico, anch'egli con part-time a 24 ore. Finisce così un lungo periodo di incertezze per un ingente numero di lavoratori, per molti dei quali lo stato di precariato risaliva finanche al 1989.

