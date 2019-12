Messina, dal rimpasto alla tentazione del ritorno al voto, De Luca: "Serve una coalizione stabile"

A Messina continua l'effetto déjà vu, quando si tratta delle dinamiche politiche di Palazzo Zanca. Tutto sa di già visto. E anche quanto annunciato ieri dal sindaco Cateno De Luca, all'indomani della seconda, cocente e consecutiva “sconfitta” in consiglio comunale sul fronte Atm, rievoca qualcosa che sembra di aver già vissuto.

Proprio un anno fa, con l'approssimarsi della fine dell'anno, De Luca aveva fatto intendere che qualcosa sarebbe cambiato, sia in Giunta che nei rapporti col consiglio comunale, lasciando intravedere spiragli per aperture politiche e nuovi ingressi. Alla fine nulla accadde, ma l'effetto “grande attesa” per il discorso di fine anno in stile Capo dello Stato lo aveva ottenuto.

