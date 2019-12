Rebus Asm a Taormina, bilanci non certificati dal 2011

Tempi sempre più incerti per l'uscita dell'Asm di Taormina dalla procedura di liquidazione. La conferma di uno scenario sempre più complesso è arrivata, in tal senso, dall'assessore alle politiche finanziarie, Alfredo Ferraro.

«L'obiettivo rimane quello di concludere, al più presto, la fase della liquidazione. Debbono essere certificati, comunque, i bilanci che risalgono addirittura al 2011», ha detto infatti l'esponente della giunta Bolognari. Bisognerà, insomma, far arrivare in Consiglio comunale quasi un decennio di bilanci dell'Azienda servizi municipalizzati, che proprio dal settembre 2011 si trova in una interminabile fase di commissariamento e liquidazione.

Dopo le festività si dovrà, in sostanza, decidere come procedere, valutando intanto se affidare la certificazione dei bilanci ad una società di revisione, ed esternalizzare quindi tale passaggio strategico, o se andare avanti attraverso procedure interne agli uffici dell'azienda e del Comune.

