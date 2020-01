Messina, rimpasto nella giunta De Luca: i due nuovi assessori sono Caminiti e Ingegneri

Il primo farà il suo ingresso subito, il secondo fra sei mesi, sempre se la Giunta sarà ancora in carica. Eccoli, i due nuovi assessori scelti da De Luca.

Francesco Caminiti è un altro di quegli amici (non scriviamo “sodali” che è la parola più utilizzata dallo stesso De Luca quando vuole attaccare gli avversari) che con l'attuale sindaco di Messina condivide percorsi politici e professionali da parecchi anni. Originario di Roccalumera, laureatosi in Ingegneria a Messina nell'ottobre 1997, ha un curriculum pieno di progetti e attività che s'intersecano con il ruolo di De Luca, prima sindaco di Fiumedinisi, poi di Santa Teresa.

Salvatore Ingegneri è nato il 27 giugno del 1991, nel 2016 ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria, ha 27 anni e mezzo ed è uno di quei giovani che non ha mai voluto lasciare la propria città. È stato vicepresidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Messina e, insieme a un team del Dipartimento di Ingegneria, è stato tra gli inventori di un dispositivo di isolamento innovativo per la mitigazione dell'azione sismica verticale. Sostituirà Enzo Trimarchi dal prossimo mese di giugno, nel frattempo avrà un incarico di consulente per sei mesi.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE