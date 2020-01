Messina, De Luca: c'è la maggioranza, al via il "Cambio di Passo"

Trae le conclusioni del confronto in atto con il consiglio comunale di Messina, dice di aver constatato l'esistenza di una maggioranza, anche ampia, che sosterrà i provvedimenti della nuova piattaforma programmatica e annuncia l'avvio della stagione del "Cambio di passo".

Queste le dichiarazioni del sindaco Cateno De Luca al termine degli incontri con gruppi e singoli consiglieri comunali: "Tutto si è compiuto! Stamattina ho finito alle tre e mezza con le consultazioni riguardo al 'Cambio di Passo' e sono andato a coricarmi alle 6 dopo aver completato l’aggiornamento della piattaforma in base alle integrazioni inviate dai consiglieri comunali".

E ancora: "È emerso che l’unica compagine politica che realmente vuol andare a votare è quella che fa riferimento all’onorevole Luigi Genovese perché c’è il desiderio e la necessità di rimettere le mani sulla città. Tutti sono contrari a costituire in consiglio comunale l’Inter gruppo e Sicilia Futura ha proposto la Cabina di Regia: per me va bene qualunque soluzione basta che non assista più in consiglio comunale alle solite scene tipiche dei dilettanti allo sbaraglio".

Il sindaco de Luca detta i tempi: "Sui punti programmatici da noi proposti oggi alle ore 12 scadono i termini per la presentazione delle integrazioni. Sulle modifiche del regolamento consiliare ormai si è trovata una condivisone di massima sui punti più importanti. In base al risultato delle consultazioni posso affermare che la situazione appare la seguente: 16 consiglieri comunali sosterranno il 'Cambio di passo'; il presidente del consiglio comunale continuerà ad astenersi; cinque consiglieri comunali sono ancora indecisi; dieci consiglieri comunali saranno contrari. Ringrazio tutti per la disponibilità e respingo al mittente qualche consiglio non richiesto: il tema oggi in discussone è il contenuto della piattaforma programmatica e non le sfumature dei miei assessori o il carattere del sindaco. La prossima settimana si aprirà il dibattito in consiglio comunale e si voterà il Cambio di passo e ciascuno di noi ne trarrà le conseguenze".

