Campagna lascia l'Atm di Messina in liquidazione: "Nessun cambio di passo"

C'è una novità, nell'Atm in liquidazione. E non riguarda l'iter per la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda trasporti, sul quale non si registra alcun passo in avanti alla Regione.

Nei giorni scorsi Pippo Campagna ha rassegnato le proprie dimissioni da esperto a titolo gratuito della “vecchia” Atm, dove da mesi forniva una consulenza per la “gestione del servizio di trasporto pubblico locale”.

Un incarico che mischiava in modo anomalo presente e passato: Campagna è stato presidente dell'azienda speciale Atm fino a giugno, poi è diventato presidente della “nuova” Atm Spa ma ha continuato, di fatto, a gestire le attività trasportistiche della “vecchia” Atm, appunto, da consulente gratuito.

