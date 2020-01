Giardini Naxos verso il voto, Cacciola nuovo candidato sindaco

Si avvicinano le elezioni amministrative a Giardini Naxos e arrivano le prime candidature a sindaco verso la contesa politica di primavera. Il sindaco uscente Nello Lo Turco, a conclusione di due mandati consecutivi, lascerà la prima poltrona del Comune e si è già aperta la lotta alla successione.

Sono già ufficiali le candidature di Agatino Bosco e dell'attuale presidente del Consiglio comunale, Danilo Bevacqua, e a loro si aggiunge anche Giuseppe Cacciola. Si prospetta una competizione molto incerta con altri candidati che si aggiungeranno nelle prossime settimane nella corsa alla futura sindacatura.

La lotta per il dopo-Lo Turco potrebbe vedere impegnati almeno sei sfidanti. In alcuni casi si riproporranno candidati che erano scesi in campo già nel 2015, come nel caso di Bosco e Cacciola. Alle ultime elezioni Lo Turco vinse in modo rocambolesco superando Bosco per soli 3 voti.

L'obiettivo di tutti i pretendenti alla sindacatura e al prossimo governo della città sarà quello di rilanciare Giardini, seconda stazione turistica siciliana dove la comunità locale si aspetta una svolta per quanto concerne l'economia del territorio.

