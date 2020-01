Messina, De Domenico: "Chiudono 5 uffici postali, interrogazione urgente"

"La tutela del lavoro e del già carente sistema infrastrutturale è la priorità assoluta del Sud e della nostra provincia siamo di fronte ad una emergenza sociale che richiede interventi straordinari e una visione strategica di sviluppo: la politica, tuttavia sembra disallineata rispetto alla società. Oggi in particolare ritorno sull’atteggiamento di Poste Italiane, già oggetto di una mia interpellanza che, peraltro, ha avuto ampio risalto sulla stampa". Lo scrive in una nota Franco De Domenico, deputato regionale del Partito Democratico.

"Mi riferisco al cosiddetto piano di 'razionalizzazione ed efficientamento' di Poste Italiane che, a fronte della chiusura di una trentina di uffici postali in tutta Italia, ne prevede 14 in Sicilia e addirittura 5 nella città di Messina. Al nostro grido di allarme - scrive De Domenico - Poste Italiane ha risposto piccata, parlando di presunti piani di sviluppo, senza mai affrontare in modo diretto l’argomento chiusura, insomma una serie di affermazioni fumose senza alcuna concretezza. Concretezza che si è appalesata nelle forme di una raccomandata spedita il 13 dicembre al sindaco Cateno De Luca con la quale Poste Italiane comunica la chiusura, dal 20 febbraio prossimo, di cinque uffici postali a Messina e precisamente: ufficio Messina 1 di via Nicola Fabrizi 3; l’Ufficio di Pace, l’ufficio Messina 16 di via Pietro Castelli 60; l’ufficio di Santo Stefano di Briga e quello di Mili San Marco".

"Non si può tollerare ancora chi vede il Sud come l’ultima ruota del carro, se vogliamo essere classe politica diversa rispetto al passato non possiamo dare tregua a chi fa finta di non capire, a chi ridicolizza il nostro territorio, al di ogni colore politico. Nel mio ruolo di deputato regionale – conclude De Domenico nella nota - ho presentato una interrogazione urgente in commissione all'assessore alla Politiche sociali e del Lavoro Antonio Scavone, affinché, nella inerzia del Sindaco, si attivi per evitare l'ennesimo ridimensionamento infrastrutturale in un contesto territoriale già caratterizzato da un elevato livello di disoccupazione".

