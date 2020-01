Real Cittadella, Comune di Messina e Soprintendenza studiano gli interventi di demolizione

Real Cittadella e Zona falcata: ieri mattina, lì dove il litorale dello Stretto, del porto e del centro cittadino, le architetture, l'arte e la storia si fondono in una grande opportunità per Messina, si è tenuto un sopralluogo istituzionale lungo e approfondito, in un clima di collaborazione: insieme i vertici dell'Autorità di sistema portuale e della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali, ovvero il presidente Mario Mega e la soprintendente Mirella Vinci, ed il Comune di Messina con l'assessore Dafne Musolino.

I primi due enti agiranno presto in concreto, per raggiungere due obiettivi diversi ma posti sopra un denominatore comune: l'impegno per restituire ai Messinesi il loro più grande patrimonio culturale e ambientale, quello della Falce, inquinato e rubato alla Città da oltre cinquant'anni.

