Autorità dello Stretto, De Luca designa Caldarera per il comitato di gestione

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha firmato il decreto di nomina del professor avvocato Mario Caldarera quale rappresentante della città metropolitana nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Le capacità, le competenze e le esperienze professionali di Caldarera costituiscono una garanzia di alta rappresentanza per Palazzo dei Leoni in vista di un rafforzamento del ruolo strategico del porto di Messina.

“La nomina del professor Caldarera è maturata nell’ottica di un rilancio di tutto il sistema dello Stretto – ha dichiarato De Luca – e la sinergia con l'Autorità di Gestione ci consente di avere, nell'ambito del Comitato, un valido professionista che svolgerà un ruolo fondamentale anche in relazione a quelle che sono le importanti procedure che dovranno essere avviate, nell’ambito della linea di valida collaborazione già attuata nel recente passato con il commissario Antonio De Simone. Per la Città Metropolitana, considerate le vicende passate che hanno penalizzato il territorio urbano, è sempre più necessario che prevalgano gli interessi della città per giungere ad un serio rilancio turistico e socio-economico della parte più suggestiva del nostro territorio. Ma per giungere a questi obiettivi è prioritario valutare efficaci soluzioni che portino, ad esempio, all’eliminazione delle barriere che si sono realizzate in questi anni e che impediscono un rapporto diretto del tessuto urbano con il mare, pur nel rispetto delle importanti attività di navigazione”.

