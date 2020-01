Sciopero dei dipendenti del Cas, Falcone: "Serve un nuovo quadro normativo"

"Le attese dei lavoratori del Cas riguardo i contratti di lavoro potranno essere rispettate solo attraverso la trasformazione del Consorzio autostradale da ente pubblico non economico a ente pubblico economico. Ragion per cui l'attuale fase di stallo sui salari va ricondotta agli obblighi che il quadro normativo impone alla Regione e alla governance dell’ente, di certo non a volontà politica". Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito delle ultime prese di posizioni sindacali e del previsto sciopero dei dipendenti del Cas, il prossimo 29 gennaio.

"Per sanare una vicenda che si trascina da anni - prosegue Falcone - l’impegno che assume il Governo Musumeci è di inserire, nella prossima legge di stabilità regionale, la norma che trasformerà l’abito giuridico del Cas, norma che dovrà poi essere accolta dall’Ars. Vorrei ricordare - conclude l’assessore - che già in passato il Governo regionale mise in campo il progetto, iniziativa che però fu bloccata in aula dalle opposizioni".

