Accelerata sulla via don Blasco a Messina, ruspe al lavoro nel tratto iniziale

Accelerazione sulla strada dei lavori della nuova via don Blasco a Messina. Da domani, si aprono i lavori in un nuovo importante troncone dell'opera e nei giorni scorsi, è stata scritta la parola fine sulla delicata vicenda giudiziaria dell'esproprio di una zona chiave come quella occupata dalla Ri.fo.tras.

Il consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, confermando l'esito del primo grado, ha respinto, un paio di giorni fa, anche l'appello della azienda che si occupa di autodemolizioni. La richiesta era, in poche parole, quella di sospendere la procedura di esproprio per pubblica utilità dell'area dove da 50 anni la società opera e che, invece è parte integrante del tragitto della nuova via don Blasco.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE