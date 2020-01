Messina verso il ritorno alle urne: a marzo dimissioni di De Luca, al voto il 24 o 31 maggio

Premessa indispensabile: in politica può accadere, in qualsiasi momento, tutto e il contrario di tutto. Oggi, dunque, potremmo essere smentiti clamorosamente dall'esito del dibattito e del voto in Consiglio comunale di Messina sul “Cambio di passo”, la piattaforma programmatica presentata dal sindaco con un elenco di 100 delibere da approvare entro il 2020.

Ma è anche vero che alcuni percorsi vengono avviati proprio per sfociare alla loro naturale conclusione. E in questo caso, l'approdo immaginato da Cateno De Luca, fin dall'istante in cui ha concepito il “Cambio di passo”, è il ritorno alle urne.

«Ho saputo ufficiosamente che si dovrebbe votare o il 24 o il 31 maggio. Le mie dimissioni saranno presentate tra il 20 ed il 29 marzo». Salvo clamorosi colpi di scena, lo ripetiamo, il sindaco ha già deciso.

