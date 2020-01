Rtp seguirà dalle 15 la maratona in consiglio comunale a Messina decisiva per il voto sul cosiddetto "Cambio di passo". Previsti collegamenti da Palazzo Zanca con Domenico Bertè e Marcella Ruggeri. In studio Rosario Pasciuto ed Emilio Pintaldi.

Il voto in Consiglio sarà seguito passo passo anche su Gazzettadelsud.it, con gli aggiornamenti testuali in diretta di Sebastiano Caspanello e Tiziana Caruso.

