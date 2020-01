"Cambio di passo" a Messina, la telenovela continua: De Luca cerca il diciassettesimo sì

AAA cercasi... diciassettesimo. La sempre più surreale telenovela del “Cambio di passo” è destinata a tenere banco nel dibattito politico anche nel fine settimana.

Almeno dietro le quinte, dove continuano ad essere frenetici i contatti per giungere alla fatidica quota di 17 sì che il sindaco di Messina Cateno De Luca continua a ritenere dirimente per evitare le proprie dimissioni.

È evidente che a questo punto si tratta più di una questione di principio, non necessariamente una «prova muscolare», come detto dallo stesso De Luca, ma il nodo è questo: per il sindaco è già tanto il passo indietro concesso al termine della lunga seduta di mercoledì sera.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

