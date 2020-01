"Cambio di passo" a Messina, un maxi emendamento per trovare la maggioranza

Restano solo le modifiche al regolamento consiliare e l'elenco di delibere da discutere per il 2020. Tutto il resto viene eliminato, tranne un invito, che è più un auspicio, a un rinnovato patto programmatico tra la giunta e i singoli consiglieri di Messina.

È questo il maxi emendamento alla delibera sulla piattaforma programmatica "Cambio di passo", che è stato predisposto dai consiglieri mediatori (i tre di libera me) e che il sindaco ha fatto proprio.

Questa potrebbe essere la mossa per avere stasera in aula un consenso più ampio e far passare l'atto che, però, viene disinnescato dal suo significato politico e ricondotto a una dimensione più tecnico-amministrativa

