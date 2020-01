Tassa di soggiorno, a Patti cresce la polemica sull'uso del balzello

Come sono state spese le somme incassate dall'imposta di soggiorno per gli anni 2018 e 2019? Dopo la lettera dell'associazione albergatori pattesi inviata al sindaco della città di Patti, Mauro Aquino, e all'assessore al Turismo Cesare Messina, adesso la questione potrebbe giungere in consiglio comunale.

Infatti l'opposizione consiliare chiederà l'inserimento di un apposito punto all'ordine del giorno per avere delucidazioni dall'amministrazione comunale.

