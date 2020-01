"Cambio di passo" a Messina, clima da resa dei conti nel Centrosinistra

È tutto interno al Centrosinistra, o a ciò che ne rimane, il dibattito che segue alla maratona del “Cambio di passo” a Messina. Effetti di una manovra di palazzo tesa da un lato ad assicurare al sindaco una fiducia politica, dall'altro a spaccare i gruppi politici. Missioni finora andate entrambe a segno.

Ma dopo l'affondo di Articolo1, tra i sostenitori di Antonio Saitta alle elezioni del 2018, i toni si sono alzati. E il clima che si respira, non solo dentro il Partito Democratico, a questo punto, è da resa dei conti.

Il deputato nazionale del Pd Pietro Navarra, infatti, non ci sta a passare per “fiancheggiatore” di De Luca (ma è innegabile il ruolo di regia svolto dal suo gruppo di riferimento in Consiglio, “LiberaMe”). E passa al contrattacco.

