Messina Social City, primi confronti con i sindacati per il “nuovo” Cda

Primi confronti con i sindacati per il “nuovo” Cda della Messina Social City che, la prossima settimana, dovrebbe procedere con la pubblicazione del bando per scegliere il nuovo direttore generale dell'azienda che gestisce i servizi sociali comunali.

I componenti del Consiglio di amministrazione hanno incontrato i sindacati in maniera “individuale” anche per le forti tensioni che si registrano in questo momento tra alcune sigle, ascoltando nodi e criticità che ormai interessano da tempo la Social City.

