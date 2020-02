Tortorici, prima riunione del Consiglio dopo il blitz Nebrodi: assenti i dimissionari

Un’atmosfera inevitabilmente dal sapore surreale ha accompagnato venerdì la riunione di consiglio comunale a Tortorici, la prima dopo le vicende seguite all’operazione “Nebrodi”.

Proprio nelle stesse ore in cui s’insediava al municipio la commissione d’indagine nominata dal prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, per esaminare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso dell’ente, in aula la seduta durava poco meno di quarantacinque minuti, con i banchi della minoranza dimissionaria rimasti vuoti.

Era presente al suo posto, ma senza prendere parola nel dibattito, il sindaco Emanuele Galati Sardo, pienamente reintegrato nelle funzioni a seguito della revoca della misura cautelare a suo carico che aveva comportato, come atto dovuto e formale, la temporanea sospensione dalla carica, automaticamente cessata dallo scorso 24 gennaio.

