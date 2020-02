Capo d'Orlando, rimodulate le deleghe in giunta e arrivano tre esperti

Il primo cittadino lo ha deciso in questi giorni di “rivoluzione” politica amministrativa perché, come si sa, dopodomani, mercoledì, presenterà alle 19.30 al consiglio comunale la nuova Giunta. I nuovi esperti, rigidamente a titolo gratuito, sono due ex capi aree andati in pensione, e cioè Alfredo Gugliotta e Nino Colica, ed un ex assessore: Sara La Rosa.

Il primo farà da supporto all'area Manutenzione e Protezione civile, di cui era riferimento, mentre il secondo, alla Contabilità e bilancio, di cui era ragioniere capo. Mentre Gugliotta è andato in pensione l'1 dicembre scorso, Colica è andato in quiescenza proprio in questi giorni, l'1 febbraio.

