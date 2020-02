Nuovo cambio di casacca a Palazzo Zanca, Vaccarino passa a Ora Sicilia

Nuovo cambio di casacca a Palazzo Zanca. Un cambio, in effetti, solo formale, logica conseguenza da una parte delle dinamiche già avvenute all’Ars, a Palermo, sia di quanto successo in occasione del Cambio di passo. Benedetto Vaccarino lascia il gruppo di Forza Italia, di cui era capogruppo, ed approda in Ora Sicilia, la compagine che all’Ars è stata creata da Luigi Genovese e che già annoverava al suo interno Salvatore Sorbello.

In Forza Italia rimangono Dario Zante, espressione a Palazzo Zanca del deputato regionale Tommaso Calderone e probabile nuovo capogruppo, e Giovanna Crifò, che proprio in occasione del Cambio di passo aveva assunto una posizione diversa rispetto agli altri consiglieri di area “genovesiana”.

