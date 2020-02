Gestione dello stadio Franco Scoglio di Messina, De Luca: "Bando tra una settimana"

«Il bando per l’assegnazione dello stadio Franco Scoglio di San Filippo è quasi pronto, la prossima settimana, a seguito di qualche ulteriore modifica che si sta facendo, sarà pubblicato»: la promessa è del sindaco Cateno De Luca. Una “settimana” che sembra interminabile e si protrae da tempo, di mese in mese.

Stavolta, però, la sensazione è che la fumata bianca potrebbe essere vicina, dopo l’analisi della segretaria generale. Lo scontro al vetriolo di qualche settimana fa tra Comune e Acr Messina per i cartelloni pubblicitari a led allestiti e poi smontati da Infront per conto dell’Fc Messina, ha innalzato i livelli di tensione tra l’ente e l’attuale concessionario dell’impianto, probabilmente velocizzando i tempi per individuare un gestore pluriennale della struttura.

