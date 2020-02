"Frequentazioni con un boss", Mineo si dimette dalla segreteria dell'assessore Bandiera in Sicilia

Dopo una nota del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, che invitava gli assessori a vigilare sulla scelta dei propri collaboratori, Franco Mineo, ritenuto dalla procura di Palermo amico di un boss, si è dimesso dalla segreteria dell’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera. Lo scrive Repubblica-Palermo sul proprio sito.

«L'egoismo dei partiti non può e non deve essere premiato a danno della rigorosa selezione, innanzitutto morale, nella scelta dei collaboratori negli uffici pubblici», aveva sottolineato Musumeci.

Il recente arresto del boss del quartiere palermitano dell’Arenella, Gaetano Scotto, e di altre 7 persone, avevano portato a galla le frequentazioni di Mineo, ex deputato regionale di Forza Italia.

Scotto, intercettato, diceva che Mineo, insieme a un’altra persona (Pietro Magrì) era andato a trovarlo al Nord durante il periodo in cui il boss era latitante. Mineo ha una condanna in primo grado a 8 mesi per corruzione elettorale.

