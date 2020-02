Taormina Arte, Bernardo Campo è il nuovo commissario

“Il dottor Bernardo Campo è il nuovo Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia”, ad annunciarlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, Elvira Amata.

“Una nomina (anticipata nei giorni scorsi da Gazzetta del Sud, ndr) che comunico con piacere conoscendo lo spessore del Dott. Campo emerso nella sua dimensione di funzionario direttivo dell’amministrazione regionale. Nella sua nuova veste di Commissario gli spetta svolgere compiti complessi e, da subito, dovrà provvedere alla revisione dello Statuto: un impegno il suo che inizia certo in modo subito molto gravoso. Non ho alcun dubbio che troverà nelle sue competenze e nella sua proverbiale abnegazione gli strumenti per dimostrare anche in questo frangente il grande valore che lo contraddistingue. Un ringraziamento all’Assessore Messina che, ancora una volta, ha dimostrato di saper operare valutazioni attente senza lasciare nulla al caso e riconoscendo alle risorse umane del nostro territorio e alle realtà che sono portatrici di cultura e identità, quale Taormina Arte è,il giusto peso e riconoscimento, provvedendo a definire governance precise e competenti”, conclude Amata.

