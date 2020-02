Coronavirus, Amata: "In Sicilia attenzione alta, al lavoro per tenere tutto sotto controllo"

"Sono giorni difficili tra legittima preoccupazione e forte incertezza ma dobbiamo prestare molta attenzione alle informazioni diramate dagli organismi ufficiali e ignorare i messaggi di panico e presunti casi che viaggiano sui social", così Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars e membro della commissione sanità, sulla sua pagina Facebook.

"Andiamo per gradi, per quanto riguarda la Sicilia: ieri si è nuovamente riunita l’Unità di Crisi e la nostra regione si sta dotando di tutti gli strumenti per fronteggiare la situazione laddove si dovessero presentare casi di contagio nell’Isola. L’assessore Ruggero Razza - aggiunge Amata - si è attivato da subito. Il Governo regionale ha acquistato autonomamente i tamponi impiegati allo Spallanzani e predisposto per le analisi gli hub del Policlinico di Palermo e di Catania con i loro laboratori.

"Sono stati riuniti tutti i responsabili delle Unità di Malattie infettive, coinvolta la rete della continuità assistenziale e dei medici di famiglia e ieri è stato coinvolto al tavolo anche le Unità di Rianimazione ed Ecmo per essere pronti alla gestione di ogni eventuale criticità", spiega Amata.

"Per domani, Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’Isola per l'emergenza. L'attenzione è alta e si sta lavorando alacremente per tenere tutto sotto controllo", conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars.

