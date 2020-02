Amministrative, centrodestra deciso a “blindare” le scelte fatte a Milazzo e Barcellona

Domani a Palermo si dovrebbe (ormai il condizionale è d'obbligo dopo il rinvio della scorsa settimana) riunire il tavolo del centrodestra per definire la questione candidature a Milazzo e a Barcellona. Un intreccio abbastanza complesso, soprattutto nella città del Longano dove ritrovare l'unità sembra difficile.

A Milazzo, invece, non dovrebbero esserci problemi a sostenere la candidatura voluta personalmente dal senatore Candiani e dal commissario provinciale Francilia dell'esponente leghista Damiano Maisano. Questa scelta, infatti, trova d'accordo tutta la coalizione che attende però la quadra su Barcellona per essere compatta nei due principali Comuni e cercare di contrastare sia il centrosinistra che le numerose civiche che si preannunciano agguerrite sia come candidati che come liste.

