Gite scolastiche, eventi e porti: riunione sul Coronavirus a Messina

Anche il Comune di Messina vuol studiare delle contromosse preventive da mettere in campo di fronte all’emergenza Coronavirus.

Stamattina si è tenuta una prima riunione di quello che il sindaco Cateno De Luca ha chiamato “tavolo politico-amministrativo”, allargato ad assessori, consiglieri comunali e presidenti delle Municipalità.

Tema centrale: le possibili misure cautelative da assumere sul Coronavirus, previa concertazione con la Prefettura. Tre gli elementi su cui ci si è concentrati particolarmente: le scuole, soprattutto il modus operandi da adottare per le gite scolastiche in corso (quelle future sono state tutte annullate); gli eventi pubblici previsto nei prossimi giorni; la gestione dei porti.

Il tavolo è stato aggiornato alle 15, per fare il punto dopo altre riunioni che si svolgeranno in mattinata, all’Asp e in Prefettura.

© Riproduzione riservata