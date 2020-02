Messina, "ostacoli" per il passaggio dei 461 dipendenti all'Atm Spa

Non si svolgerà oggi a Messina l'atteso incontro fra i vertici di Atm e i sindacati. E non si sa quando potrà essere convocato. Il Centro per l'Impiego ha dovuto posticipare il tavolo che avrebbe dovuto avvicinare le parti in vista del passaggio di 461 dipendenti dalla Atm in liquidazione alla Atm Spa.

L'Avvocatura dello Stato ha deciso di vederci chiaro su questo delicato transito. La nota del direttore del Centro per l'Impiego Gaetano Sciacca è di ieri, alla vigilia dell'appuntamento, ed è frutto del primo incontro avuto nei giorni scorsi, quando i sindacati, in particolar modo dalla Filt Cgil, Uitrasporti e Cub, presentarono le loro perplessità.

