Autorità portuale dello Stretto, si riapre lo scontro tra M5s e Musumeci

La legittimità degli atti posti in essere dai presidenti delle due Regioni interessate non è in discussione. Ma l'opportunità sì. Dopo che nei mesi scorsi la Regione Cabria si è opposta all'istituzione della XVI Autorità di sistema portuale, quella dello Stretto comprendente i porti di Messina, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio, ora il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci presenta tre ricorsi al Tar del Lazio contro la nomina a presidente di Mario Paolo Mega.

Dura la reazione di tutti i parlamentari nazionali e regionali messinesi del movimento Cinque Stelle: «Non capiamo per quale motivo Musumeci stia cercando di vanificare una battaglia combattuta per anni e vinta, infine, solo per il bene di Messina, Milazzo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni», affermano Barbara Floridia, Francesco D'Uva, Grazia D'Angelo, Antonella Papiro, Alessio Villarosa, Valentina Zafarana e Antonio De Luca.

