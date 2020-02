Milazzo, il centrosinistra unito ricandida Formica

Sarà ancora una volta Giovanni Formica a rappresentare il centrosinistra alle prossime Amministrative. A dare il via libera al sindaco uscente è stato il Partito democratico che ha dunque accolto l'invito da parte delle altre forze politiche locali che si identificano nei valori della sinistra, in primis Articolo 1, che da tempo sollecitava la riproposizione di Formica alla luce dell'impegno svolto in questo quinquennio per risanare un Comune in dissesto, attuando anche scelte ritenute impopolari.

«Il Partito democratico vede in Giovanni Formica, ancora oggi, la naturale prosecuzione di una progettualità amministrativa che va rilanciata, insieme agli alleati di centrosinistra ripartendo dai dati di fatto - si legge in una nota della coordinatrice cittadina Natascia Fazzeri -. Dal 2015 ad oggi il Comune ha finalmente smesso di contrarre debiti e, in controtendenza rispetto al passato, ha accantonato un enorme avanzo d'amministrazione che deve essere reso spendibile e tradursi in servizi di qualità per la cittadinanza».

