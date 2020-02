Messina, dalla Zona falcata a Portella Arena: ecco i piani di tutela ambientale

Portella Arena, impianto di selezione di Pace, Zona falcata, ex Sanderson, depuratore di Mili: cinque luoghi strategici, cinque tasselli di un mosaico che deve essere ricomposto, all'interno di un programma generale di riqualificazione ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio. Slogan vuoti se non corroborati da una visione generale e da azioni concrete.

L'Amministrazione ne ha fatti altrettanti cavalli di battaglia. E oggi l'assessore regionale dell'Energia Alberto Pierobon sarà a Messina, accompagnato dall'assessora Dafne Musolino, proprio per toccare con mano quei luoghi, per constatare cosa si sta facendo e soprattutto cosa la Regione dovrà fare, d'intesa con Palazzo Zanca, per dare sostanza alle idee e ai progetti avviati.

