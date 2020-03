Messina, 17 consiglieri comunali firmano interrogazione su bando per stadio "Scoglio"

Un'interrogazione urgente, firmata da 17 consiglieri comunali di Messina, per chiedere chiarimenti su criteri e parametri previsti dal bando in corso di pubblicazione sull'affidamento pluriennale dello stadio "Scoglio". Primo firmatario è il vice presidente vicario del Consiglio, Nino Interdonato, che ha spiegato: "Con il Salva Messina abbiamo votato la delibera 62/c, perché emendata con un arco temporale per l'utilizzo della struttura di contrada San Filippo fino a 99 anni, in deroga anni previsti per gli altri impianti. Chiediamo che venga mantenuto quanto deliberato e se il sindaco Cateno De Luca ha cambiato idea, riferisca in Aula".

Nel bando è previsto una durata massima di trent'anni con un canone minimo di 10 mila euro l'anno, entrambe potenzialmente a rialzo per ottenere maggiore punteggio. Una scelta, chiarita dall'esperto Antonio D'Arrigo, finalizzata ad attrarre quanti più operatori possibili, anche di medie dimensioni ma potenzialmente in grado di unirsi in Ati per presentare un'offerta multidisciplinare.

