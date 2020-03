Capo d'Orlando, le associazioni: "Intitolare le strade a donne famose"

Toponomastica al femminile a Capo d’Orlando? Per un giorno sicuramente sì, perché un gruppo di associazioni ha deciso di rivendicare il valore femminile nella giornata “rosa” e cioè dopodomani, 8 marzo, festa della donna. E lo farà anche perché a Capo d’Orlando, come dicono i sodalizi in un comunicato stampa, le intitolazioni di strade e piazze alle donne non esistono.

Così attaccheranno ai pali di vie e piazze 50 evidenti cartelli con intitolazioni di altrettante donne “di chiara fama e merito, come dicono nel documento, appartenenti alle più svariate categorie professionali e sociali”.

Franca Sinagra Brisca, coordinatrice dell’iniziativa e rappresentante dell’associazione nazionale con sede a Roma Toponomastica Femminile, dice che “per estendere l’iniziativa nel campo dell’educazione statale, sono state contattate le dirigenti degli istituti scolastici locali, perché intitolino a una donna famosa un’aula significativa dell’edificio scolastico, con l’obiettivo dell’attuazione dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità all’interno di un percorso didattico”.

I cartelli rosa rimarranno in vista per il pubblico da sabato sera al lunedì mattina, quando saranno ritirati per essere in seguito portati dalle associazioni nel palazzo comunale con richiesta ufficiale di intitolazioni.

