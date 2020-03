Coronavirus, De Luca: "A Messina chiudiamo tutto per tre settimane, oggi l'ordinanza"

"Io voglio chiudere tutto per almeno tre settimane". Il sindaco di Messina Cateno De Luca annuncia la sospensione di tutte le attività comunali, anche quelle finora consentite pur senza accesso al pubblico.

"Aperte solo le attività relative a generi di prima necessità - insiste il sindaco -, solo così si sconfigge il coronavirus. Oggi prepareremo l’ordinanza e chi la vuole impugnare la impugni prendendosi però le consequenziali responsabilità. Stiamo preparando un piano straordinario di controllo del territorio".

"Nella provincia di Messina - continua De Luca - ci sono appena 10 posti letto disponibili in rianimazione ecco perché non ci possiamo permettere di raggiungere il livello di contagio delle regioni del centro nord. In Sicilia ci sono circa 70 posti letto in rianimazione. Si vuole capire o no che qui l'aumento della diffusione del virus sarebbe una tragedia annunciata? Tutti a casa e ne usciremo".

Intanto, il sindaco ricorda che è attivato il link sul sito del Comune di Messina per compilare il modulo di censimento Coronavirus: https://comune.messina.it/censimento-coronavirus/

Per informazioni 090.22866 o il numero verde: 800300303.

