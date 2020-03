Coronavirus a Messina, De Luca: "Chiarito col prefetto" - Il sindaco in diretta su Rtp alle 19

"Non uscite da casa gli imprenditori e liberi professionisti chiudano le rispettive attività!". Non intende mollare la presa il sindaco di Messina, Cateno De Luca, protagonista nelle scorse ore di un complesso tira e molla con e Viminale e Prefetto sull'ordinanza anti-Coronavirus. Stasera il sindaco sarà in diretta su Facebook e la diretta verrà ripresa da Rtp alle 19.

Il sindaco ha avuto un confronto con il prefetto Librizzi, dichiara di aver chiarito gli aspetti controversi della ordinanza e dei decreti governativi e che c'è piena collaborazione con la prefettura. Ha concordato una serie di quesiti da sottoporre immediatamente al governo per cercare di evitare il più possibile la circolazione delle persone, vero e unico strumento di diffusione del contagio. De luca stasera farà il suo intervento dalla sede della protezione civile, in diretta anche su rtp.

Il Palazzo del Governo invierà la nota con cui De Luca ha giustificato la sua ordinanza parecchio restrittiva al ministero della Sanità e alla Presidenza del Consiglio. "Nel frattempo, però,- assicura De Luca- nessuno scontro istituzionale è in atto". E stasera è prevista una rimodulazione dell'ordinanza che non confligga con il DPCM. "stiamo elaborando una serie di nuovi interventi che siano in linea con le disposizioni".

"Stasera alle ore 19:00 in diretta sulla nostra pagina FB De Luca Sindaco di Messina comunicheremo le nostre decisioni in merito all’ordinanza sindacale che ha previsto il coprifuoco nella città di Messina", dichiara infatti De Luca che chiosa polemicamente: "Non abbiamo tempo per rispondere agli sciacalli".

© Riproduzione riservata