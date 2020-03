In Sicilia 33 mila rientrati per il Coronavirus

Sono 33.315 finora i siciliani rientrati dalle regioni del nord, «un numero enorme», commenta il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a L’Aria che tira, su La7, «avevo lanciato l’allarme ai primi di marzo, e rischiavo il linciaggio. Ma vorrei che tutti capissero che non siamo sul set di un film, ma davanti all’epidemia più insidiosa degli ultimi cento anni. Il nemico al momento è più forte di noi».

L'attesa carica di tensione al Sud è per il picco dei contagi. I sistemi sanitari delle Regioni stanno lavorando a ritmo serrato per non farsi trovare impreparati all'aumento massimo delle contaminazioni da Covid-19.

Nonostante la stretta del ministro Paola De Micheli sui trasporti, in Sardegna e in Sicilia sono stati ridotti all'osso, e i continui richiami del governo a rimanere in casa e uscire solo per necessità, si susseguono gli appelli dei governatori perché si intensifichino i controlli per chi continua a spostarsi.

"Quello che avviene al porto di Villa San Giovanni è grave, soltanto una pattuglia della polizia per i controlli ai pullman e alle automobili in attesa di imbarcarsi sui traghetti per la Sicilia: intervenga il ministro", accusa il governatore Nello Musumeci.

