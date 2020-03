Giardini Naxos, nuova viabilità con 37 milioni: la Regione sosterrà la progettazione

La Regione Siciliana è disponibile a sostenere l'impegno economico per la progettazione delle opere da 37 milioni di euro riguardanti il Masterplan, che interessano il territorio di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola e Letojanni. L'ok di massima da Palermo c'è, ora bisognerà attendere che finisca l'emergenza Covid-19 per tradurre i buoni intenti in atti e si andrà quindi a fare il punto in un summit tra gli amministratori locali dei comuni interessati e l'assessorato alle Infrastrutture. In quella occasione si dovrebbe arrivare alla definizione dell'intesa.

Arriva così un altro passo in avanti, forse decisivo, verso la svolta che potrebbe portare i comuni del primo polo turistico siciliano a salvare fondi in grado di imprimere un nuovo volto alla viabilità in un comprensorio che oggi, di fatto, è “ostaggio” di arterie senza alternativa come nel caso soprattutto della Statale 114.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata