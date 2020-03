Il sindaco di Messina Cateno De Luca sarà in diretta streaming su Rtp, sul sito Gazzettadelsud.it e sulla pagina facebook della Gazzetta del Sud alle 18,5 per gli aggiornamenti sulla situazione dell'emergenza coronavirus in città.

Sullo Stretto bloccate 90 persone irregolari, De Luca: “Ci sono anche minori e donna incinta, per il Viminale è falso anche questo? Da adesso con nostra ordinanza attiveremo seri controlli tramite database”.

