Messina, Amata-Galluzzo nel presidio Covid: "Raddoppio posti-letto si sta concretizzando"

“In vista della riunione della Commissione Sanità dell’Ars che si terrà il 31 marzo prossimo, abbiamo ritenuto di volerci recare direttamente presso i nosocomi della provincia per discutere con il personale sanitario e toccare con mano la situazione dei presidi ospedalieri Covid. Riteniamo che ascoltare le considerazioni degli operatori e avere contezza del punto di vista di chi sta operando direttamente sul campo, sia essenziale per poter dare risposte alle reali esigenze sotto il profilo di criticità ed esigenze concrete”, così il presidente del Gruppo Parlamentare di FdI all’Ars Elvira Amata e Pino Galluzzo (Diventerà Bellissima) entrambi membri della VI Commissione Salute, stamani in visita presso il Cutroni Zodda di Barcellona P.d.G.

“Un sopralluogo utile per noi e, riteniamo, essenziale anche per far constare la presenza reale delle istituzioni a fianco di chi sta combattendo una battaglia complicata e unica nella sua criticità”, proseguono i deputati che, in tale occasione, hanno avuto modo di interfacciarsi altresì con il coordinatore dell’Emergenza Giuseppe Laganga e il Direttore Sanitario dell’Asp 5, Domenico Sindoni.

“Si stanno profondendo tutte le risorse a disposizione per efficentare al massimo i servizi sanitari straordinari e per questo un plauso va rivolto certamente anche all’assessore Razza e all’azione forte che il governo regionale sta portando avanti sin dall’inizio. Il raddoppio dei posti letto annunciato la scorsa settimana si sta già concretizzando, e proprio qui oggi abbiamo potuto constatarlo direttamente”, concludono, in riferimento al passaggio da 40 a 70 posti letto oltre i 10 di terapia intensiva.

© Riproduzione riservata