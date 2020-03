La giunta di Messina vaglia provvedimenti per imprese locali, lavoratori e famiglie

Una serie di misure per rendere meno doloroso il momento attuale e soprattutto quello che verrà dopo l'emergenza coronavirus. La Giunta comunale di Messina vaglia i provvedimenti che verranno messi in campo per imprese locali, lavoratori e famiglie messinesi. Nelle prossime ore il sindaco Cateno De Luca dovrebbe varare un piano di misure straordinarie che andranno ad aggiungersi alle misure governative.

I Consiglieri comunali di Sicilia Futura chiedono al Comune un piccolo "piano Marshall" per Messina da poter realizzare immediatamente: “I risparmi delle rate di Mutuo del Comune, già congelate secondo il Decreto Conte, vorrebbero fossero utilizzati per finanziare le famiglie indigenti ed in difficoltà, per gli alunni e le scuole disagiate, per acquistare presidi sanitari ai cittadini sprovvisti e fermare oggi il pagamento di ogni tributo comunale”.

Poi ci sono consiglieri come Alessandro Russo (Pd) e Cristina Cannistrà (M5S), che sollecitano interventi sul "modello Catania", facendo leva sui Pon Metro e istituendo una Centrale unica per gli aiuti alle famiglie. Seguire la scia tracciata dal sindaco Salvo Pogliese è anche l'idea del movimento "Vento dello Stretto" che propongono la costituzione di "buoni famiglia" per l'acquisto di beni di prima necessità, servizi formativi per minori in stato di indigenza e altre necessità indifferibili.

Intanto questa mattina i capigruppo consiliari, in rappresentanza delle rispettive forze politiche, ma soprattutto dei cittadini messinesi, si sono riuniti in videoconferenza per avviare un percorso che possa portare, per quello che di competenza dell'Aula, a poter fare in modo che il Consiglio possa riunirsi e deliberare atti che possono portare diretti ed immediati benefici alla collettività sul piano sanitario, economico e sociale.

© Riproduzione riservata