Litiga sui social con la Lamorgese, ma è un fake: pesce d'aprile per De Luca

Anche il sindaco di Messina, Cateno De Luca “casca” nel più classico dei pesci d'aprile. Finendo per dialogare con un profilo Facebook evidentemente fake del ministro Luciana Lamorgese. «Ministri, vi siete dimostrati dilettanti allo sbaraglio: dimettetevi! Facciamo arrivare questo messaggio alla ministra Lamorgese», aveva postato il sindaco sulla sua pagina.

All'improvviso arriva una risposta, siglata “On Luciana Lamorgese”: «Sindaco – si legge – mi ero ripromessa di non risponderle se non attraverso i canali istituzionali, anche perché il mio Ministero sta seriamente lavorando per il bene del Paese e il poco tempo a disposizione e la mole di impegni istituzionali, con l'emergenza che incalza, non me lo permettono. Tuttavia continuano ad arrivarmi segnalazioni circa le sue accuse e il suo linguaggio inaccettabile considerato il suo ruolo...».

De Luca non perde l'occasione per rispondere al grande “nemico giurato”: «Lusingato per la sua pronta risposta, le assicuro che abbiamo già messo in campo 38 milioni di euro per fa fronte all'emergenza ed anche al post-emergenza. Lei signora ministra può far archiviare al suo staff tutto quello che ritiene come prove per decapitarmi, ma sappia che la Renault 4 è ancora in giro e lei non ha spiegato agli italiani come mai...». Un botta e risposta, con tanto di invito da parte di De Luca alla ministra «a venire a Messina».

Prima che qualcuno gli suggerisse che questo era il più classico dei pesci d'aprile. Del resto proprio ieri sera lo stesso De Luca aveva postato foto della ormai “famosa” Renault 4, prima pubblicando un evidente fotomontaggio (poi eliminato), poi un'immagine risalente ad almeno una settimana fa. I pesci d'aprile al tempo dei social... e del coronavirus.

