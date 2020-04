Coronavirus, Crocetta a Musumeci: "Aiuti i poveri invece di invocare poteri speciali"

"E dopo che ha avuto i poteri speciali Musumeci che fa? Fa sparare al virus? Chiedendoli, tra l'altro, dimostra di non essere soddisfatto di quello che stanno facendo polizia e carabinieri, proprio coloro, che assieme ai sanitari, sono in prima linea, rischiando la propria vita e spesso sono i soli ad aiutare i più deboli chiusi in casa". Lo dice l'ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, al telefono dalla Tunisia.

"Invece di invocare gli eserciti - aggiunge - il presidente Musumeci pensi a strumenti immediati per aiutare i poveri che stanno morendo di fame, gli anziani e i più fragili".

"Pur sapendo che mi trovo all'estero, anche io in isolamento - osserva Crocetta - ricevo tante richieste di aiuto, persone che hanno diritto agli aiuti alimentari che chiamano inutilmente i telefoni attivati in alcuni comuni dove non risponde nessuno, gente che non ha un computer o internet per fare le domande on line. La Regione aiuti queste persone che non possono aspettare l'applicazione dei decreti, la burocrazia è un ostacolo: porti gli alimenti a casa di queste persone".

