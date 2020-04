Messina, 350mila euro per il potenziamento della didattica a distanza

«Le misure del Governo per affrontare l’emergenza Covid-19 passano anche dalla scuola e dal potenziamento dell’insegnamento a distanza. Sono quasi 9 milioni di euro i soldi stanziati in Sicilia e, tra questi, circa 350 mila euro quelli a sostegno di trentaquattro istituti del Comune di Messina». Così in una nota stampa il deputato questore Francesco D’Uva, portavoce messinese del Movimento 5 Stelle.

«Siamo assolutamente consapevoli del momento di difficoltà cui sta andando incontro il mondo dell’insegnamento e, proprio per questo, nel decreto Cura Italia sono state previste delle risorse ad hoc. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha ieri firmato il decreto e ripartito tra le Regioni gli oltre 85 milioni stanziati su tutto il territorio italiano. Si tratta di soldi che serviranno agli istituti scolastici per implementare piattaforme, strumenti digitali, connettività e dispositivi in rete. Grazie allo stanziamento di questi fondi, 34 istituti messinesi potranno dotarsi di strumenti per l’apprendimento a distanza, potenziare quelli già in uso, mettere a disposizione dispositivi in comodato d’uso gratuito, come tablet e pc, per gli studenti meno abbienti e incentivare la formazione del personale didattico sulle tecniche di didattica a distanza».

