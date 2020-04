Capo d'Orlando tra paralisi e debiti: agire subito per aiutare il terziario

Agire subito per aiutare il terziario di Capo d'Orlando prima che sia troppo tardi. A l'appello lanciato dall'associazione dei commercianti orlandini “CapoVolti”, subito accolto dal sindaco Franco Ingrillì che la prossima settimana convocherà un tavolo di confronto on-line con i proprietari di negozi e magazzini per l'azzeramento o dimezzamento dei canoni d'affitto, si è aggiunto quello della II commissione consiliare.

Il tavolo di confronto, suggeriscono, deve essere permanente così da affrontare sia l'attuale crisi economica conseguente al coronavirus sia le strategie di rilancio post-pandemia. In particolare, nel decalogo approvato in commissione dai consiglieri di maggioranza e minoranza nonché dal capogruppo Massimiliano Fardella, si è condiviso un sostegno imponente per tutelare aziende, lavoratori autonomi e posti di lavoro con sospensione di tributi, mutui, bollette e pagamenti di ogni genere, cassa integrazione per tutti e ammortizzatori sociali per partite Iva. Inoltre, il differimento delle scadenze di tributi comunali di almeno sei mesi; il differimento della notifica degli atti di accertamento e/o riscossione per almeno tre mesi: una moratoria sulle rateizzazioni in corso di almeno tre mesi; le rateizzazioni lunghe per i tributi comunali scaduti.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE