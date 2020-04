Nuova sfida di De Luca, ordinanza nella notte: un permesso per attraversare Messina

Alla fine ha deciso di bruciare le tappe e non aspettare più i tempi di attesa della decisione del ministero dei Trasporti, a tutela della salute della comunità messinese. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca nella notte ha firmato la nuova ordinanza contro gli sbarchi indiscriminati che entrerà in vigore da mercoledì 8 aprile e che impone la registrazione preventiva alla banca dati gestita dal Comune di Messina denominata “Si passa a condizione”.

Non solo bisogna: prenotarsi almeno 48 ore prima del programmato attraversamento - spiega De Luca - ma è necessario avere il preventivo nulla osta del sindaco del Comune dove si è diretti, al fine di verificare la reale possibilità della messa in quarantena da Coronavirus.

Chi "non rispetta queste procedure non potrà attraversare il territorio comunale e sarà sanzionato e rispedito indietro". Saranno previsti veri e propri posti di blocco sul territorio comunale affidati alla polizia municipale per il controllo degli accessi.

Misure semplificate per tutti i pendolari dello Stretto che dovranno iscriversi una sola volta e avranno un codice di accesso agevolato. De Luca continua dunque con le sue ordinanze a sfidare il governo nazionale e la stessa Regione Siciliana.

