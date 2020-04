Emergenza finanziaria, il sindaco di Milazzo ai proprietari: "Giù il costo degli affitti"

Emergenza epidemiologica e finanziaria, il Comune di Milazzo cerca di fare la propria parte, ma chiede anche la collaborazione di chi oggi è nelle condizioni di poterlo fare. Il sindaco Giovanni Formica, che sta coordinando la macchina della solidarietà finalizzata ad assicurare ciò che serve a quelle famiglie che si sono ritrovate indigenti nel giro di un paio di settimane, auspica che anche i milazzesi possano avviare quella sinergia indispensabile per ripartire anche dal punto di visto commerciale.

E così, dopo aver annunciato la decisione di sospendere l'invio di qualsiasi tipologia di tributo almeno sino ad ottobre e comunque sino a fine anno (il provvedimento sarà formalizzato nei prossimi giorni), ieri ha lanciato un appello ai privati proprietari di immobili affinché possano valutare una riduzione temporanea degli affitti sia nei confronti degli esercizi economici che hanno dovuto sospendere l'attività, sia nei confronti di tutti gli affittuari di abitazioni private che non possono lavorare o accedere agli ammortizzatori sociali. Per uscire da questo momento di difficoltà - è il messaggio del primo cittadino - la coesione sociale è determinante: serve il contributo di tutti e un'assunzione di responsabilità di ciascuno per essere pronti a risollevarci tutti insieme. «La solidarietà - afferma Formica - deve essere il collante della nostra comunità. Per questo non mi stancherò mai di ringraziare coloro che possono e fanno e danno".

