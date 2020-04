Coronavirus a Enna, il direttore dell'Asp si dimette. L'assessore Razza: "Le ritiri"

Il direttore generale dell’Asp di Enna Francesco Iudica si è dimesso, subito dopo avere appreso la nomina di una commissione di valutazione sulla gestione dell’emergenza Covid 19. La commissione era stata disposta dall’assessore regionale alla salute Ruggero Razza. È di fatto un commissariamento perchè due componenti del gruppo di lavoro hanno incarico di «prospettare alla governance dell’Azienda sanitaria di Enna adeguate soluzioni, cliniche, gestionali e organizzative di supporto e di affiancamento» mentre altri due componenti devono «accertare i fatti verificatisi».

Francesco Iudica, appresa la decisione, ha rassegnato le dimissioni, motivandole con la necessità di «garantire che le attività delle dette Commissioni possano svolgersi con piena libertà di azione».

Iudica ha anche precisato di volere «assumere, ove ve ne fossero, tutte le responsabilità in capo a me non avendo nulla da rimproverare alle persone che con generosità, competenza, dedizione hanno consentito che la Provincia di Enna potesse mettere a disposizione della popolazione il più alto numero di posti letto Covid in Sicilia e che - scrive Iudica - hanno affrontato in modo magistrale le difficoltà di un impatto in nessuna altra provincia così massivo».

Ma dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, arriva un invito formale al ritiro delle dimissioni: "Apprezzo molto il gesto di grande signorilità del direttore Iudica. Tuttavia, non ritengo sussistano le ragioni per le sue dimissioni e lo invito formalmente a ritirarle. Di questi tempi, accertare se nella manifestazione di cluster nosocomiali o nella separazione delle aree destinate a pazienti Covid vi sia stato qualche errore o meno assume particolare rilievo: consente, infatti, all’opinione pubblica di sentirsi adeguatamente assistita. Nessuno ha mai dovuto fare i conti con una pandemia e, oggi, la Sicilia sta mostrando di aver fatto scelte giuste, che hanno prodotto effetti positivi. C’è ancora molto da fare e abbiamo assoluto bisogno del lavoro di tutti".

© Riproduzione riservata